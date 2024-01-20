Пригожин назвал Анну Asti номером 1 в России после скандала с «голой» вечеринкой

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал Анну Asti, которая выступила на «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой. Об этом сообщает НСН.

Пригожин отметил, что в такой ситуации мог оказаться любой артист. По словам продюсера, Анна Asti приехала на мероприятие в рабочих целях. Муж Валерии подчеркнул, что исполнительница не могла «встать и уйти», так как ей заплатили за концерт.

«Ей в голову не могло прийти и задать вопрос: «А что, у вас кто-то будет с бриллиантами на заднице?» Она точно к этому не готовилась», — заявил продюсер.

Пригожин рассказал, что случайно встретился с Asti на следующий день. По словам продюсера, звезда была в ужасе от вечеринки.

«Конечно, она была расстроена и наверняка даже за деньги бы отказалась там выступать, потому что ее популярность сегодня на самом высоком уровне. Сегодня среди певиц она №1 в России», — отметил продюсер.

Пригожин заявил, что не стоит устраивать охоту на ведьм. Он подчеркнул, что Asti не совершила ошибку и не сделала ничего плохого. Продюсер также прокомментировал слухи об отъезде артистки из России после вечеринки. По его словам, исполнительница могла уехать из-за повышенного давления, что можно понять.

«Профессия артиста очень стрессовая. Это иллюзия, что если артист гастролирует, его узнают и приходят к нему на концерты, то он купается в шоколаде. Анна Asti во время случившихся событий находилась в России и ни одного плохого слова не говорила ни в чей адрес. Она ничего не делает плохого в нашей стране, но зачем бить всех подряд? Я не вижу смысла куда-то ее гнать», — поделился муж Валерии.

Ранее еще один концерт Лолиты отменили после «голой» вечеринки.