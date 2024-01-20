Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Собчак пожаловалась на упадническое настроение: «Глобальных целей нет»

Телеведущая Ксения Собчак рассказала об ухудшении настроения и проблемах со сном

close
100%
Евгений Одиноков/РИА Новости

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в последнее время начала испытывать упадническое настроение.

Собчак отметила, что долгое время старалась сохранять оптимизм, однако это перестало работать. По словам журналистки, она пыталась убеждать себя и двигаться дальше, однако в какой-то момент упала «с размаху в серотониновую яму».

«Потому что вроде новый день, работа, пытаешься найти себя в маленьких важных делах, в помощи другим, главное не думать о том, что жизни, которую очень любил, просто нигде больше нет. Друзья почти все разбросаны по миру, и всех вроде видишь, навещаешь. Но это рассыпавшаяся жизнь, а не цельная мозаика с центром в Москве», — заявила телеведущая.

Собчак также пожаловалась на проблемы с режимом сна. Звезда начала засыпать в три-четыре часа ночи и поздно просыпаться. Она сообщила, что сейчас у нее нет никакой глобальной цели.

«Маленькие есть, но жить так тяжело от дня ко дню. Очень сложно без образа будущего… Пока такой год», — заключила Собчак.

Ранее Бьянка раскрыла, как похудела на 32 кг.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами