Собчак пожаловалась на упадническое настроение: «Глобальных целей нет»

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в последнее время начала испытывать упадническое настроение.

Собчак отметила, что долгое время старалась сохранять оптимизм, однако это перестало работать. По словам журналистки, она пыталась убеждать себя и двигаться дальше, однако в какой-то момент упала «с размаху в серотониновую яму».

«Потому что вроде новый день, работа, пытаешься найти себя в маленьких важных делах, в помощи другим, главное не думать о том, что жизни, которую очень любил, просто нигде больше нет. Друзья почти все разбросаны по миру, и всех вроде видишь, навещаешь. Но это рассыпавшаяся жизнь, а не цельная мозаика с центром в Москве», — заявила телеведущая.

Собчак также пожаловалась на проблемы с режимом сна. Звезда начала засыпать в три-четыре часа ночи и поздно просыпаться. Она сообщила, что сейчас у нее нет никакой глобальной цели.

«Маленькие есть, но жить так тяжело от дня ко дню. Очень сложно без образа будущего… Пока такой год», — заключила Собчак.

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