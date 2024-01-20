Отар Кушанашвили усомнился в алкогольной зависимости МакSим

Журналист и блогер Отар Кушанашвили заявил на YouTube-канале «PROжизнь», что в истории с алкогольной зависимостью певицы МакSим есть много сомнительных моментов.

Кушанашвили отметил, что как человек, который пережил алкогольную зависимость, не верит в некоторые моменты в ситуации с певицей. По его мнению, никакие друзья и реабилитационные клиники не помогут с зависимостью. Он назвал скандал вокруг алкоголизма МакSим «катализатором карьеры». Он считает, что всю эту историю «раздули».

Кушанашвили заявил, что зависимый человек может помочь себе только сам. По его мнению, алкоголик просто «берет и прекращает», если понимает свое положение.

«Это очень мучительный процесс. Но никакие люди в белых халатах, никакие твои друзья, никто не поможет тебе», — заявил блогер.

Кушанашвили вспомнил, как заперся дома, чтобы прекратить пить спиртное.

«Мне было невыносимо. Это не ломка даже, это хуже, чем ломка, это желание, чтобы это закончилось уже все. А потом вдруг мало-помалу появляется такое самоуважение, что тебя эта мерзость не взяла в плен», — рассказал журналист.

13 июля 2023 года певица МакSим опубликовала ролик, в котором рассказала о своей алкогольной зависимости. По словам певицы, уже долгое время она борется с недугом в реабилитационной клинике.

МакSим объяснила, что алкоголем хотела восстановить силы после тяжело перенесенной коронавирусной инфекции. Однако спиртное не помогло и усугубило ее проблемы. Злоупотребление алкогольными напитками и усталость стали причиной срыва мартовского концерта в Сочи.

Ранее мать Бузовой раскрыла, почему артистка не пошла на «голую» вечеринку.