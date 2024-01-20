Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Отар Кушанашвили усомнился в алкогольной зависимости МакSим

Журналист Кушанашвили назвал алкоголизм МакSим катализатором карьеры

close
100%
КАКОВО?!/YouTube

Журналист и блогер Отар Кушанашвили заявил на YouTube-канале «PROжизнь», что в истории с алкогольной зависимостью певицы МакSим есть много сомнительных моментов.

Кушанашвили отметил, что как человек, который пережил алкогольную зависимость, не верит в некоторые моменты в ситуации с певицей. По его мнению, никакие друзья и реабилитационные клиники не помогут с зависимостью. Он назвал скандал вокруг алкоголизма МакSим «катализатором карьеры». Он считает, что всю эту историю «раздули».

Кушанашвили заявил, что зависимый человек может помочь себе только сам. По его мнению, алкоголик просто «берет и прекращает», если понимает свое положение.

«Это очень мучительный процесс. Но никакие люди в белых халатах, никакие твои друзья, никто не поможет тебе», — заявил блогер.

Кушанашвили вспомнил, как заперся дома, чтобы прекратить пить спиртное.

«Мне было невыносимо. Это не ломка даже, это хуже, чем ломка, это желание, чтобы это закончилось уже все. А потом вдруг мало-помалу появляется такое самоуважение, что тебя эта мерзость не взяла в плен», — рассказал журналист.

13 июля 2023 года певица МакSим опубликовала ролик, в котором рассказала о своей алкогольной зависимости. По словам певицы, уже долгое время она борется с недугом в реабилитационной клинике.

МакSим объяснила, что алкоголем хотела восстановить силы после тяжело перенесенной коронавирусной инфекции. Однако спиртное не помогло и усугубило ее проблемы. Злоупотребление алкогольными напитками и усталость стали причиной срыва мартовского концерта в Сочи.

Ранее мать Бузовой раскрыла, почему артистка не пошла на «голую» вечеринку.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами