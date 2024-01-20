Юрий Стоянов дал совет молодым комикам

Актер Юрий Стоянов дал советы молодым комика в интервью с блогером Георгием Лобушкиным.

Стоянов посоветовал начинающим артистам читать очень много книг и смотреть юмористические фильмы. По его мнению, сначала новичкам стоит хорошо изучить жанр комедии.

«И только после этого садиться в Maybach и давать из него интервью. А не в обратном порядке. И понять что-то про себя очень важное», — заявил актер.

Стоянов отметил, что сейчас юмор заметно изменился. По его словам, теперь можно шутить обо всем.

«Я это не говорю со знаком минус, я просто констатирую. Юмор стал открытым, обнаженным, лобовым, он стал про все. С него сняли, соскоблили огромное количество запретов и табу», — рассказал артист.

Стоянов также похвалил творчество стендап-комика Сергея Орлова. Он назвал его «ужасно смешным».

«Матерится как последний извозчик ломовой. Но он очень талантливый парень. В нем такая живая, позитивная, хорошая природа. Хорошего русского парня. Очень хорошего. Очень чувственного! Очень небезразличного. Таким ребятам я готов простить все, потому что я вижу в них эту искру», — заявил Стоянов.

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