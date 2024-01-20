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Друг Канье Уэста рассказал, что рэпер одержим своими зубами

Page Six: у рэпера Канье Уэста около дюжины стоматологов, которые учат друг друга

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Imago/Hoo-me.com/MediaPunch/Global Look Press

Рэпер Канье Уэст буквально одержим своим зубами уже некоторое время, рассказал его друг. Инсайдера цитирует издание Page Six.

По словам друга, иногда он заставляет стоматологов, работающих с ним, учить друг друга.

«Однажды он привел одного дантиста в офис к другому, чтобы показать, как работать с его зубами», — сказал источник, добавив, что сейчас у Канье Уэста около дюжины стоматологов.

Кроме того, добавил он, Уэст регулярно меняет гриллзы — украшения на зубах.

Еще один близкий к рэперу источник заявил, что одержимость собственными зубами у Канье Уэста появилась после того, как в 2002 году он сломал челюсть в автокатастрофе.

Накануне Уэст поставил на зубы титановый протез. Он сравнил свой новый образ с персонажем из бондианы Челюстями. Протез обошелся рэперу в $850 тыс. Установивший конструкцию доктор Томас Коннелли признался в беседе с изданием, что ему понравилось работать с Уэстом.

Ранее Отар Кушанашвили усомнился в алкогольной зависимости МакSим.

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