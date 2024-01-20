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Мать Бузовой раскрыла, почему артистка не пошла на «голую» вечеринку

Мать Бузовой: артистка не пошла на вечеринку Ивлеевой из-за воспитания

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Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Мать Ольги Бузовой Ирина заявила в беседе с kp.ru, что артистка могла не пойти на «голую» вечеринку блогерши Насти Ивлеевой из-за воспитания.

Бузова-старшая объяснила, что является строгой матерью. Она предположила, что это повлияло на решение звезды не идти на мероприятие. Однако мать певицы уточнила, что это не точно. Как заявила родительница артистки, она не обсуждала этот вопрос с дочерью.

«Возможно, мое воспитание вложило какие-то свои принципы в Олю», — добавила Бузова-старшая.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Мероприятие и его участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

Балерина Анастасия Волочкова рассказывала, что не пошла на «голую» вечеринку из-за обиды на Ивлееву. Она объяснила, что телеведущая говорила гадости за ее спиной.

Ранее еще один концерт Лолиты отменили после «голой» вечеринки.

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