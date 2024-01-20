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Елена Вяльбе предложила показывать спортсменов вместо иноагентов

Президент Федерации лыжных гонок Вяльбе указала на переизбыток Максима Галкина*

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе предложила показывать по телевизору спортсменов вместо артистов — иностранных агентов. Ее цитирует Sport24.

«К предателям никто не может относиться хорошо. Мы не друзья иноагентам. Вот как я отношусь к этим всем уехавшим артистам», — сказала Вяльбе.

По мнению спортсменки, на телевидении нечасто можно увидеть спортсменов, вместо которых раньше показывали таких артистов, как Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) и Алла Пугачева.

«Переизбыток Галкина и Пугачевой у нас был, а спортсменов так не показывают. <...> Все должно быть в меру. Все-таки самая лучшая реклама для спортсмена — соревнования», — заявила она.

Накануне выступление Максима Галкина отменили в городе Паттайя (Таиланд) по запросу организаторов.

Ранее живущая на Бали Айза сообщила, когда вернется в Москву.

*  признан в РФ иностранным агентом
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