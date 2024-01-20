«Никто детей не понимает»: актер Майков рассказал о трудностях взросления

Актер Павел Майков рассказал о трудностях взросления и непонимании между детьми и родителями. Об этом сообщает «Пятый канал».

По словам Майкова, в детстве он постоянно сталкивался с недопониманием со стороны старших.

«Все дети, все взрослые — тупые. Все вырастают — просто есть получше, есть похуже. Но, в принципе, никто детей не понимает. Или делают вид, что понимают», — поделился размышлениями актер на премьере фильма «Танцуй, селедка!».

У самого Майкова есть взрослый сын Даниил от экс-супруги Екатерины Масловской.

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