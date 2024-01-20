Максим Фадеев рассказал о дружбе с Григорием Лепсом

Продюсер Максим Фадеев рассказал о работе и дружбе с исполнителем Григорием Лепсом. Об этом сообщает kp.ru.

По словам Фадеева, во время совместной работы он не испытывает ничего, кроме комфорта и человеческого отношения.

«У нас никогда нет споров, мы никогда не выясняем, кто громче поет в фонограмме, кто тише. В общем, нам нечего делить, мы просто делаем от души музыку, которую хотим», — говорит продюсер.

Лепса он называет своим хорошим товарищем.

«Друг — это понятие глубинное. Но если мне будет плохо, я думаю, что наберу телефон Лепса. Время вместе мы проводим нечасто. Поскольку Гриша постоянно на гастролях, а я постоянно занят на студии», — отметил он.

Накануне Фадеев посоветовал уехавшим из России артистам последить за собой и своим ртом.

По словам Фадеева, он не понимает, почему уехавшие звезды «продолжают оскорблять» Россию даже после эмиграции. Он отметил, что такие артисты обычно выступают перед русскоговорящими эмигрантами. Продюсер считает, что западная аудитория не особо заинтересована в концертах таких знаменитостей, так как их не знает.

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