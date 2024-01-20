Сын Никаса Сафронова рассказал о необычной новогодней проблеме

Сын знаменитого художника Никаса Сафронова пианист Лука Сафронов-Затравкин рассказал о необычной новогодней проблеме, с которой столкнулся при установке живой елки. Его цитирует «Пятый канал».

По словам Затравкина, он купил елку, которая не помещалась в квартире. Тогда мужчина выпилил середину елки и поставил так, чтобы было ощущение, что дерево растет сквозь весь дом.

«Мало, кто знает, и в это сложно поверить, но я страдаю гигантоманией. Мне нравится все большое, в том числе и елка», — сказал он.

Музыкант уточнил, что елка была выше потолка примерно метра на два с половиной.

«Был вариант положить ее поперек», — пошутил он.

Никас Сафронов был женат дважды. Первой женой художника оказалась уроженка югославской семьи Драгана, а второй — француженка Франческа. Во втором браке у художника появился наследник Стефано. У Сафронова также есть внебрачные сыновья Лука Затравкин, Александр Филимоненко, Ландин и Юрий. Живущий в Австрии Ландин, по словам Сафронова, хочет приехать в Россию для изучения языка.

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