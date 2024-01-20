Алеку Болдуину опять предъявили обвинения

Актеру и режиссеру Алеку Болдуину вновь предъявили обвинения в гибели оператора Галины Хатчинс на съемке фильма «Раст». Об этом сообщает издание Variety.

Обвинения были выдвинуты после того, как с Болдуина суд снял предыдущие обвинения. Защита актера считает это «ужасной судебной ошибкой».

«У мистера Болдуина не было никаких оснований думать, что в пистолете или на съемочной площадке могла быть настоящая пуля, он полагался на профессионалов, заверивших его, что в оружии нет боевых патронов. Мы будем оспаривать эти обвинения — и мы победим», — заявили адвокаты актера.

До этого стало известно, что прокуратура выясняет, подрывал ли Болдуин безопасность на съемочной площадке.

Обвинения против Болдуина были сняты в апреле, хотя прокуроры заявили, что они могут быть предъявлены повторно в ожидании результатов расследования того, было ли модифицировано выпущенное оружие.

Ранее актер Болдуин не смог добиться отзыва иска о пренебрежении безопасностью.