Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Фанаты подали в суд на Мадонну, потому что «пришлось рано вставать»

На Мадонну подали в суд из-за двухчасовой задержки выступления

close
100%
madonna/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Поклонники певицы Мадонны Майкл Феллоуз и Джонатан Хэдден подали иск против певицы из-за задержки ее концерта, после которого им пришлось рано вставать. Об этом сообщает ABC News.

По данным издания, мужчины из Нью-Йорка купили билеты на выступление артистки. Оно должно было начаться в 20:30, однако Мадонна вышла на сцену только в 22:45. Фанаты заявляют в иске, что после выступления «столкнулись с ограниченным движением общественного транспорта», что привело к увеличению их расходов. Из-за того, что шоу Мадонны закончилось в час ночи, им пришлось добираться до дома на такси.

Феллоуз и Хэдден также пожаловались, что на следующее утро «им пришлось рано вставать, чтобы идти на работу и/или заниматься своими семейными обязанностями». Они требуют, чтобы певица, а также площадка и организаторы возместили им убытки, однако сумма ущерба не сообщается.

В конце октября сообщалось, что Мадонна усилила меры безопасности своих концертов после угроз из-за поддержки Израиля.

Ранее стало известно, что Анна Asti улетела из России после «голой» вечеринки.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами