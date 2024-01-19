Фанаты подали в суд на Мадонну, потому что «пришлось рано вставать»

Поклонники певицы Мадонны Майкл Феллоуз и Джонатан Хэдден подали иск против певицы из-за задержки ее концерта, после которого им пришлось рано вставать. Об этом сообщает ABC News.

По данным издания, мужчины из Нью-Йорка купили билеты на выступление артистки. Оно должно было начаться в 20:30, однако Мадонна вышла на сцену только в 22:45. Фанаты заявляют в иске, что после выступления «столкнулись с ограниченным движением общественного транспорта», что привело к увеличению их расходов. Из-за того, что шоу Мадонны закончилось в час ночи, им пришлось добираться до дома на такси.

Феллоуз и Хэдден также пожаловались, что на следующее утро «им пришлось рано вставать, чтобы идти на работу и/или заниматься своими семейными обязанностями». Они требуют, чтобы певица, а также площадка и организаторы возместили им убытки, однако сумма ущерба не сообщается.

В конце октября сообщалось, что Мадонна усилила меры безопасности своих концертов после угроз из-за поддержки Израиля.

Ранее стало известно, что Анна Asti улетела из России после «голой» вечеринки.