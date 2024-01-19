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Шоумена Гудкова могут признать иноагентом по просьбе активистов

Mash: активисты просят признать комика Александра Гудкова иноагентом

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Первый канал

Организация «Молодой десант» обратилась в Минюст и СК России с просьбой признать шоумена Александра Гудкова иноагентом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам активистов, Гудков финансировал ВСУ, а также дискредитировал ВС РФ. Они заявили, что 24 февраля 2022 года Гудков выступил с фразой: «Мне стыдно, что я родился в этот день». Он также, по их данным, принимал участие в сборе средств для беженцев с Украины, призывал помогать украинцам на своем выступлении в Латвии и др.

Mash подчеркивает, что в ближайшее время государственные органы проведут проверку деятельности Гудкова.

18 января сообщалось, что комик Александр Гудков вернулся в Россию.

Не так давно в СМИ распространилась информация о том, что Гудкова могут привлечь к уголовной ответственности за пародийный клип «Я узкий» на песню Shaman'а «Я русский».

В октябре 2023 года Государственная дума приняла протокольное поручение о проверке ряда уехавших россиян на предмет дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации и финансирования армии Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Анна Asti улетела из России после «голой» вечеринки.

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