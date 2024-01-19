Анна Asti улетела из России после «голой» вечеринки

Певица Анна Asti улетела из России сразу же после скандальной вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой и отмены своих концертов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, исполнительница планирует переждать зиму за границей, а затем вернуться к выступлениям.

Кроме того, стало известно, что артистка снизила ценники на свои выступления: до мероприятия Анна Asti брала за концерт десять миллионов рублей, а теперь цена опустилась до семи миллионов.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Анна Asti, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Мероприятие и его участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

В московском клубе Gipsy заявили, что концерт певицы Анны Asti, который должен был состояться 31 декабря, переносится на новую дату. Вместо нее в новогоднюю ночь выступил певец Jony.

Ранее стал известен гонорар Аллегровой на частных вечеринках.