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Звезда «Гардемаринов» признался, что мечтает о мире

Народный артист Дмитрий Харатьян назвал своей целью мир для всех

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Народный артист России Дмитрий Харатьян заявил в беседе с «Пятым каналом», что мечтает о мире.

«Мне кажется, сейчас у нас всех одна цель. Понятно, что есть творческие цели, актерские задачи, но глобально я все равно понимаю, что все мы хотим решения самого главного вопроса, который стоит перед нашим государством. Чтобы этот вызов, который мы сейчас принимаем, завершился миром для всех», — заявил звезда «Гардемаринов».

По словам актера, он мечтает, чтобы «это случилось как можно быстрее». Харатьян уточнил, что хочет для всех справедливости, веры, надежды и любви.

В августе 2023 года Канада ввела против Харатьяна персональные санкции. Также 63-летний артист внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец», где собирают информацию об опасных для национальной безопасности Украины гражданах.

После случившегося артист признался, что ему не мешают западные санкции. Он заявил, что сейчас «нужно поумерить личные интересы». Актер добавил, что и в России появляются собственные товары высокого качества.

Ранее сообщалось, что падчерица Ивана Урганта стала актрисой.

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