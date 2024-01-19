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Живущая на Бали Айза сообщила, когда вернется в Москву

Блогерша Айза-Лилуна Ай пообещала вернуться в Москву через несколько месяцев

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Из личного архива Айзы

Блогерша и телеведущая Айза-Лилуна Ай сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что планирует поездку в Москву.

Айза собирается вернуться в столицу России через пару месяцев.

«Ждете?» — написала блогерша.

В марте 2023 года Айза заявила, что вложила два миллиона рублей в дом на Бали. Она купила землю площадью 150 квадратных метров на десятилетний срок.

Айза рассказывала, что не возвращается в Россию из-за строительства дома на Бали. Блогерша призналась, что не может сейчас «бросить» стройку, так как это ее вложение в будущее. Айза планирует сдавать помещение в аренду. По словам звезды, она сама зайдется поиском арендаторов. В октябре бизнесвумен опровергла слухи о том, что продала свою московскую квартиру.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). Артист и блогерша поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. Звезды развелись в 2013-м. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Она назвала их брак нездоровым.

Ранее Айза осудила Славу и Волочкову за пропаганду алкоголя.

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