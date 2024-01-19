Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Просто делаем от души музыку»: Максим Фадеев рассказал о работе с Григорием Лепсом

Продюсер Фадеев признался, что ему комфортно работать с Лепсом

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Музыкальный продюсер Максим Фадеев признался, что работает с певцом Григорием Лепсом, с которым они выпустили новую совместную песню «Брат», «как с другом». Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

«[В работе с Лепсом] Я не испытываю ничего, кроме комфорта и человеческого отношения. У нас никогда нет споров, мы никогда не выясняем, кто громче поет в фонограмме, кто тише. В общем, нам нечего делить, мы просто делаем от души музыку, которую хотим», — сказал продюсер.

Он уточнил, что в жизни считает певца больше товарищем, чем другом, потому что для него друг — это более «глубинное» понятие. По его словам, они нечасто проводят досуг вместе, потому что заняты карьерой.

В конце декабря Максим Фадеев заявил, что принял решение о перезапуске проекта Глюк'oZa («Глюкоза») в его первозданном виде и без певицы Натальи Ионовой. По его словам, певица «дискредитирует концепцию проекта — прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы». Он напомнил, что «Глюк'oZa» — это название группы, а не псевдоним артистки, и что проект был направлен на детскую аудиторию.

Ранее Максим Фадеев назвал вечеринку Ивлеевой «колхозом» и предложил побриться.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами