Долинский о критике Михалкова к Рязанову: «Никто не обязан друг другу нравиться»

Актер Владимир Долинский заявил в беседе с aif.ru, что раскритиковавший Эльдара Рязанова режиссер Никита Михалков не обязан скрывать своего мнения.

Долинский отметил, что у всех свои вкусы и никто не обязан друг другу нравиться.

«Кто-то любит Доронину, кто-то ее на дух не принимает. Так же, как и Юлию Константиновну Борисову и многих других выдающихся художников. Думаю, что все это дело вкуса. Одно очевидно, что все эти люди, о которых мы сейчас говорим, внесли огромный вклад в искусство нашей страны», — заявил артист.

В декабре режиссер Михалков заявил, что не считает работы Эльдара Рязанова кино. Режиссер назвал хорошими фильмы коллеги с точки зрения драматургии, поэтому их «хорошо и весело смотреть». Однако Михалков считает, что кино строится по-другому. Для него это «живая вещь».

Михалков пояснил, что ленты, подобные тем, что делал Эльдар Рязанов, должны быть в кинематографе. Он заявил, что считает лучшей картиной постановщика комедию «Ирония судьбы, или С легким паром!» — в ней, подчеркнул Михалков, совпало все: и драматургия, и хорошее исполнительское мастерство.

Ранее Борис Галкин не согласился со словами Михалкова, что фильмы Рязанова не кино.