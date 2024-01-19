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«Конвульсии Запада»: Михалков о блокировке «Бесогона» на YouTube

Режиссер Михалков признался, что ждал блокировки канала «БесогонТВ» на YouTube

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Режиссер Никита Михалков высказался о блокировке своего канала «БесогонТВ» на видеосервисе YouTube. Пост Михалкова опубликован в Telegram-канале авторской передачи кинематографиста «Бесогон».

По словам Михалкова, он ждал блокировки.

Учитывая, насколько острыми, неудобными и даже страшными для коллективного Запада были темы, которые мы на протяжении долгих лет поднимали в наших выпусках, удивительно, что мы смогли просуществовать на этом YouTube так долго. Да еще я под санкциями больше года... Мы, конечно, готовились к таким конвульсиям Запада», — отметил он.

Михалков заявил, что намерен «продолжать говорить свою правду».

Он уточнил, что выпуски передачи можно смотреть в Telegram-канале «Бесогон», на сайте «БесогонТВ» и на канале «БесогонТВ» в Rutube.

О том, что аккаунт «БесогонТВ» заблокирован «за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний», стало известно 18 января.

Ранее Михалков заявил, что «не получает ни копейки от государства» после внесения в санкционный список ЕС.

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