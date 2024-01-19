Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посольство РФ в Таиланде ответило на сообщения о причастности к отмене концертов Галкина

Посольство РФ в Таиланде не подтвердило причастность к отмене концертов Галкина

close
100%
Виктор Толочко/РИА Новости

Посольство Российской Федерации в Таиланде не имеет отношения к отмене концертов шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в Паттайе и в Пхукете. Об этом представители посольства сообщили kp.ru.

«О содержании деловых переговоров по организации выступлений нам ничего неизвестно, поэтому комментировать суть происходящего со стороны Посольства представляется некорректным», — говорится в сообщении.

Решения о том, состоятся ли выступления зарубежных, включая российских, артистов в стране принимают заинтересованные стороны на переговорах, уточнили в ведомстве. Собеседники издания подчеркнули, что выступления многих российских деятелей культуры и искусства проводятся в Таиланде, в том числе, при организационном содействии посольства. Некоторые из них уже запланированы и на 2024 год.

Максим Галкин должен был выступить 24 января в Паттайе и 25 января в Пхукете. Концерт в Паттайе планировался в гостинице Royal Cliff, но ее руководство впоследствии отказалось от его проведения. Билеты на тайские концерты Галкина продавались по цене от 8,5 до 16 тыс. рублей. Сейчас они сняты с продажи.

Ранее продюсер назвал возможную причину отмены концертов Галкина за рубежом.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами