Посольство РФ в Таиланде ответило на сообщения о причастности к отмене концертов Галкина

Посольство Российской Федерации в Таиланде не имеет отношения к отмене концертов шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в Паттайе и в Пхукете. Об этом представители посольства сообщили kp.ru.

«О содержании деловых переговоров по организации выступлений нам ничего неизвестно, поэтому комментировать суть происходящего со стороны Посольства представляется некорректным», — говорится в сообщении.

Решения о том, состоятся ли выступления зарубежных, включая российских, артистов в стране принимают заинтересованные стороны на переговорах, уточнили в ведомстве. Собеседники издания подчеркнули, что выступления многих российских деятелей культуры и искусства проводятся в Таиланде, в том числе, при организационном содействии посольства. Некоторые из них уже запланированы и на 2024 год.

Максим Галкин должен был выступить 24 января в Паттайе и 25 января в Пхукете. Концерт в Паттайе планировался в гостинице Royal Cliff, но ее руководство впоследствии отказалось от его проведения. Билеты на тайские концерты Галкина продавались по цене от 8,5 до 16 тыс. рублей. Сейчас они сняты с продажи.

Ранее продюсер назвал возможную причину отмены концертов Галкина за рубежом.