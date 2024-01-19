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«Был бы поваром»: Басков рассказал, какие блюда готовит себе сам

Певец Басков признался, что готовит себе овсяную кашу и курицу

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Эстрадный певец Николай Басков признался, что некоторые блюда готовит себе сам. Об этом певец рассказал в YouTube-интервью продюсеру Арману Давлетьярову.

По словам 47-летнего Баскова, он живет один и в быту самостоятелен.

«Я могу сам себе приготовить что-то. На завтрак овсяную кашу чаще всего. Я делаю курицу очень вкусно», — признался артист.

Певец отметил, что готовить его научила бабушка, которой он помогал на кухне, когда приходил со школы.

«Думаю, что если бы я не стал артистом, то был бы великолепным поваром. Сто процентов», — не сомневается Басков.

В ноябре Басков спровоцировал слухи о новом романе. Его застали в компании молодой девушки после юбилейного концерта Лолиты Милявской.

По данным Super, спутницей Баскова оказалась модель и бывшая участница шоу «Холостяк» Илона Котелюх. Она воспитывает сына Алекса и дочь Глафиру от бизнесмена Николая Саркисова.

Затем певец опроверг слухи о том, что встречается с моделью Котелюх. Он объяснил, что их связывают исключительно близкие дружеские отношения.

Ранее певца Филиппа Киркорова вырезали из «Сватов».

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