Волочкова рассказала, как восстанавливается после скандала со слитым видео

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, как восстанавливается после скандала со слитым домашним видео ее откровенных танцев с актером Никитой Джигурдой. Волочкову цитирует «Пятый канал».

По словам Волочковой, она не ходит к психологу и предпочитает такой помощи домашние методы.

«У меня есть баня русская, есть ледяная купель, веники, массаж», — сказала артистка на своей пресс-конференции.

16 января стало известно, что Волочкова на камеру нагрубила встречавшему ее в аэропорту журналисту на вопрос о том, употребляла ли она алкоголь на борту самолета.

Волочкова уверена, что если сказала журналисту «дерзкое слово», то он дал на это повод. Танцовщица отметила, что ее не раз встречали другие журналисты, однако она себя так не вела.

Ранее Волочкова пожаловалась на депрессию после Мальдив.