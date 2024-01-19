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Зима из «Слова пацана» подал идею для второго сезона сериала

Актер Лев Зулькарнаев заявил, что мог бы сняться во втором сезоне «Слова пацана»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сыгравший роль группировщика «Зимы» в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» актер Лев Зулькарнаев в эфире YouTube-шоу «Бэкстейдж» подал идею для второго сезона шоу. Выпуск доступен на YouTube.

По мнению актера, можно было бы снять продолжение проекта, которое рассказывало бы о переезде казанских бандитов в Москву. Он уточнил, что ничего не знает о возможном продолжении сериала, однако уверен, что материала для сценария хватило бы.

Зулькарнаев отметил, что мог бы сняться во втором сезоне, поскольку прототипа его персонажа не стало только в 1995 году (действие первого сезона разворачивается в 1989 году).

«Если бы я снимал второй сезон, я бы дальше пошел по этой теме — как эпоха закручивает людей», — сказал он.

Криминальный сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана» вышел в конце 2023 года. В нем снялись Иван Янковский, Анна Пересильд, Рузиль Минекаев, Никита Кологривый, Леон Кемстач и др.

Накануне актер Вячеслав Копейкин, сыгравший Валеру Турбо в сериале «Слово пацана», признался, что боится звездной болезни на фоне успеха шоу.

Ранее мать задержанного за наркотики актера Руденко назвала фейком обвинения в его адрес.

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