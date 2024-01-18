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Звезда «Дневников вампира» променял Голливуд на жизнь на ферме

Актер Иэн Сомерхолдер с женой и детьми переехал на ферму

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Global Look Press

Звезда сериала «Дневники вампира» 45-летний актер Иэн Сомерхолдер не жалеет о том, что променял карьеру в Голливуде на жизнь на ферме. Об этом он рассказал в интервью E! News.

По словам актера, вместе с детьми и женой, актрисой Никки Рид, переехали на ферму недалеко от Лос-Анджелеса.

«Я долго любил свое дело. Я по нему не скучаю. Мне нравится сниматься, и это длилось долго», — сказал он на премьере документального фильма об экологичном фермерстве «Common Ground».

В свою очередь, 35-летняя звезда киносаги «Сумерки» Рид призналась, что наблюдение за природой рождает в ней сочувствие.

«Прекрасно наблюдать за детьми, как они сами выращивают еду, понимают, откуда она берется и что она такое», — сказала актриса.

Роман Рид и Сомерхолдера начался в 2014 году, в 2015 году они поженились. Пара воспитывает 6-летнюю дочь и сына, родившегося в июне 2023 года. Роды прошли дома.

Ранее дочь Уэста и Кардашьян Норт установила на зубы бриллиантовые гриллзы.

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