Дочь Уэста и Кардашьян Норт установила на зубы бриллиантовые гриллзы

Дочь рэпера Канье Уэста Норт установила на зубы бриллиантовые украшения — гриллзы. Фото с гриллзами она опубликовала на своей странице в социальной сети TikTok.

10-летняя дочь музыканта от звезды реалити-шоу Ким Кардашьян опубликовала пост в тот же день, что ее отец похвастал титановым зубным протезом за $850 тысяч.

Полностью Норт покрыла бриллиантами четыре зуба, еще несколько украшены камнями по контуру. Неизвестно, вдохновлялась ли она поступком отца.

Сам Уэст показал свой новый титановый протез, сравнив свой новый образ с персонажем из бондианы Челюстями.

Установивший конструкцию доктор Томас Коннелли признался, что ему понравилось работать с Уэстом. Он подчеркнул, что уникальное видение искусства рэпера и стоматологическая наука позволили им создать «новый эпический образ». Кроме того, Коннелли развеял заблуждение о том, что ради протеза Уэст удалил зубы — по словам стоматолога, все зубы рэпера остались на месте.

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