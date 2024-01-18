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В Минкульте предложили закрыть несколько кинотеатров для борьбы с пиратством

Глава Минкульта Любимова: закрытие двух-трех кинотеатров предотвратит пиратские показы

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Пресс-служба Министерства культуры России

Министр культуры России Ольга Любимова предложила закрыть в стране некоторые кинотеатры в целях борьбы с пиратскими показами. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее мнению, сперва кинотеатры можно штрафовать, а после — закрывать.

«Есть очень удобные механизмы борьбы с пиратскими показами: сначала один штраф — небольшой, потом второй — большой, а потом, я уверена, если эта практика будет продолжена, то в принципе закрытие двух-трех частных кинотеатров, да и не только частных, это могут быть и муниципальные, где по факту будет происходить подобное, очень отрезвляет всегда отрасль», — размышляет Любимова.

Она также подчеркнула, что для России нет недружественных режиссеров, и они могут получать прокатные удостоверения, если духовно-нравственные ценности, представленные в их фильмах, совпадают с российскими.

«Необязательно, чтобы были только драмы. Это могут быть комедии. Мы абсолютно открыты, в отличие от наших не коллег, мы готовы к прокату, мы рады, мы не боимся этой конкуренции», — сказала глава Минкульта.

Накануне сообщалось, что за два года после ухода с российского рынка западных правообладателей выручка пиратских сервисов выросла на 70% при сохранении оборота легальных сервисов.

Ранее опрос показал, что треть россиян используют пиратские сервисы для просмотра фильмов.

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