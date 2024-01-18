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Анастасия Костенко рассказала, как приходит в форму после родов

Блогерша Костенко заявила, что ей нелегко похудеть после родов

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kostenko.94/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Модель и блогерша Анастасия Костенко призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей всегда сложно худеть после родов.

Костенко рассказала, что начинает контролировать свой аппетит во время грудного вскармливания, чтобы вернуть плоский живот. Она также старается прислушиваться к организму и его потребностям. После она разрешает себе физические нагрузки.

«Начинаю заниматься каждый день и через «не хочу», постепенно приобретая привычку и сокращая тренировки до двух-трех в неделю», — поделилась модель.

Костенко отметила, что люди часто обесценивают ее похудения, заявляя, что у нее якобы хорошая генетика.

«Но сильной мотивацией могу похвастаться. Особенно когда угрожали, что после третьего малыша такой фигуры уже не будет. Получилось худее», — рассказала блогерша.

Костенко замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. В их семье родилось трое детей — сын Алексей и дочери Милана и Ева. Модель рассказывала, что всегда хотела большую семью и видела себя многодетной матерью. В сентябре 2023 года Костенко призналась, что станет матерью в четвертый раз.

Ранее беременная Анастасия Костенко пожаловалась на проблемы со здоровьем.

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