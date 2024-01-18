Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Газманов ответил на слухи, что «зауважал» участников «голой» вечеринки

Певец Олег Газманов назвал недопустимыми вечеринки как у Ивлеевой

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Певец Олег Газманов опроверг в беседе с Telegram-каналом Lomovka, что «зауважал» участников «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой после их извинений.

Газманов признался, что ранее не комментировал ситуацию, связанную со скандальной вечеринкой. Он считает, что подобные мероприятия недопустимы по морально-этическим соображениям. Артист отметил, что никого персонально не судит. Музыкант считает, что на данный момент ситуация с вечеринкой не разрешена.

«По мне, так самое важное в этой истории, что общество выражает свою консолидированную жесткую позицию по недопустимости подобных «эвентов». Не менее важно, что эту позицию слышит, учитывает и уважает государство, и, наконец-то, вынуждены слышать, учитывать и уважать те, кто считает себя селебрити и лидерами мнений», — заявил певец.

20 декабря Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор», которую в том числе посетил Киркоров. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие вызвало большой скандал, а участников вечера раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

Ранее Волочкова рассказала об обиде на Ивлееву.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами