Газманов ответил на слухи, что «зауважал» участников «голой» вечеринки

Певец Олег Газманов опроверг в беседе с Telegram-каналом Lomovka, что «зауважал» участников «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой после их извинений.

Газманов признался, что ранее не комментировал ситуацию, связанную со скандальной вечеринкой. Он считает, что подобные мероприятия недопустимы по морально-этическим соображениям. Артист отметил, что никого персонально не судит. Музыкант считает, что на данный момент ситуация с вечеринкой не разрешена.

«По мне, так самое важное в этой истории, что общество выражает свою консолидированную жесткую позицию по недопустимости подобных «эвентов». Не менее важно, что эту позицию слышит, учитывает и уважает государство, и, наконец-то, вынуждены слышать, учитывать и уважать те, кто считает себя селебрити и лидерами мнений», — заявил певец.

20 декабря Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор», которую в том числе посетил Киркоров. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие вызвало большой скандал, а участников вечера раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

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