«У нее переходный возраст»: актриса Виктория Богатырева рассказала об отношениях с дочерью

Актриса Виктория Богатырева, которая сыграла в сериале Динара Гарипова «Прелесть», призналась, что у нее есть сложности в отношениях с ее 13-летней дочерью Варварой. Об этом она рассказала kp.ru на светской премьере сериала в кинотеатре «Художественный».

«Варя уже в седьмом классе. Взрослая, высокая. Красотка! У нее сейчас переходный возраст. Вкусы постоянно меняются, да и в целом непростой период, который нужно пережить. Она то хочет деньги зарабатывать, то творчеством заниматься», — поделилась Богатырева.

По словам актрисы, ее дочь на регулярной основе устраивает ей проверки на стойкость, иногда пытается примерять на себя роль взрослой.

«На что я ей говорю: «Варь, все-таки мама здесь я, а не ты». Она хочет взять уже другую территорию», — рассказала актриса.

Виктория Богатырева воспитывает дочь от актера Алексея Макарова, с котором они расстались более десяти лет назад.

Телеведущая и блогер Ксения Бородина до этого призналась, что не препятствует общению дочерей со своими отцами. При этом она подчеркнула, что содержит дочерей самостоятельно за исключением положенных по закону алиментов от одного из отцов.

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