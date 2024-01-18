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Сергей Сафронов рассказал, как скандал с «Битвой экстрасенсов» помог ему обнаружить рак

Иллюзионист Сергей Сафронов после ухода с «Битвы экстрасенсов» проверился на рак

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Иллюзионист и бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов на RuTube-шоу «Злые языки» признался, что скандал на шоу помог ему обнаружить рак.

«Я сначала даже не оценил пользу этого скандала. Когда я расстался с проектом, у меня появилось время на диспансеризацию. Если бы я остался на «Битве экстрасенсов», я бы не пошел к врачу», — подчеркнул Сафронов.

Он отметил, что ему не удалось сохранить дружеские отношения с шоураннерами на фоне скандала. Сафронов подчеркнул, что не стал бы возвращаться в телешоу, даже если бы была такая возможность. По словам иллюзиониста, последние несколько лет он работал в «Битве экстрасенсов» с нежеланием и внутренним сопротивлением. При этом артист заверил, что если бы действительно подсказывал участникам ответы за деньги, то уже сидел бы в тюрьме.

«Если бы это было так, я бы сидел не здесь, а в других отдаленных местах. Как я могу подсказывать, если я сам получал какую-либо информацию вместе с экстрасенсами. Я же не участвовал в создании испытания», — подчеркнул Сафронов.

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