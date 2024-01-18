Стало известно, почему Джигурда не пришел на пресс-конференцию Волочковой

Директор Никиты Джигурды Екатерина Арман в разговоре с «Пятым каналом» заявила, что появление артиста на пресс-конференции Волочковой было бы неуместным на фоне скандала.

«Анастасия с Никитой сейчас пока что в подвешенном состоянии. Никита на нее, конечно, не держит зла, он очень хорошо к ней относится, но сейчас его появление неуместно», — уточнила Арман.

14 января в сети появилось видео, на котором Волочкова танцует вместе с Джигурдой под песню Успенской «Гитара». В танце актер встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, а после взял Волочкову за грудь.

17 января балерина вернулась с отпуска и пообещала объяснить ситуацию на пресс-конференции. Она уточнила, что приглашала шоумена Никиту Джигурду на встречу с журналистами, но он не пришел. Танцовщица возмутилась тем, что ее вмешали в ссору между Джигурдой и директором. Она также подчеркнула, что если бы шоумен действительно ничего не скрывал, то не побоялся бы посетить пресс-конференцию.

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