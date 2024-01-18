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Дмитрий Тарасов рассказал о разногласиях с женой

Блогер Тарасов поспорил с женой из-за имени будущего ребенка

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tarasov23/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогер и футболист Дмитрий Тарасов рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что они с женой Анастасией Костенко еще не определились с именем будущего ребенка.

Тарасов объяснил, что у них с супругой случились разногласия на этой почве. По словам блогера, жена хочет одно имя для малыша, а он — другое.

«Будем на «камень, ножницы, бумага» решать», — рассказал футболист.

Модель Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов поженились в 2018 году. В их семье родилось трое детей — сын Алексей и дочери Милана и Ева.

Костенко рассказывала, что всегда хотела большую семью и видела себя многодетной матерью. В сентябре 2023 года блогерша призналась, что станет матерью в четвертый раз.

В конце декабря Костенко была уже на 31-й неделе беременности. По словам супруги Тарасова, ее живот стал острым и «растет со скоростью света». Костенко говорила, что до встречи с ребенком ее отделяют считанные недели.

В январе Тарасов заявил, что не против завести еще одного ребенка после четвертых родов его супруги. Футболист отметил, что очень хотел бы завести еще одного сына, так как ему важно, чтобы кто-то унаследовал его фамилию.

Ранее беременная Анастасия Костенко пожаловалась на проблемы со здоровьем.

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