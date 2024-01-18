Звезда «Триггера» приклеил наркотики скотчем к паху

Актер Анатолий Руденко приклеил пакет с наркотиками к телу в районе паха. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Издание подчеркивает, что сотрудникам полиции пришлось постараться, чтобы обнаружить у Руденко запрещенные вещества. Сейчас проводятся следственные действия из-за произошедшего.

Недавно стало известно, что Руденко задержали сотрудники полиции, обнаружившие у него пакет с белым веществом. По данным Shot, вечером 17 января актера остановили сотрудники ГИБДД на Антонова-Овсеенко в Москве для проверки. Им показалось, что актер вел себя подозрительно и сильно нервничал. При досмотре у него, предположительно, нашли наркотики.

Однако сам звезда «Триггера» заявил, что нашел пакет случайно на прогулке со своей собакой и подумал, что «это проделки догхантеров». Затем, утверждает Руденко, он положил пакет в куртку.

Shot подчеркивает, что в полиции уже провели экспертизу содержимого пакета — оказалось, что это было 0,57 грамма наркотиков.

До этого Руденко признавался, что у него бывали ситуации, когда «совсем опускались руки». Актер заявлял, что сталкивался с промежуточной депрессией и обращался к психологу.

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