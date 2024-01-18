Канье Уэст планирует снова извиниться перед евреями

Рэпер Канье Уэст записал 40-минутное видео, в котором извинился за антисемитизм. Об этом сообщили TMZ источники.

Несколько недель назад Уэст собрал команду операторов, чтобы снова попросить прощения у еврейского народа, так как предыдущий пост рэпера многие посчитали неискренним. Ходили также слухи, что свое извинение на иврите Уэст создал с использованием ChatGPT.

По словам инсайдеров, во время записи нового видео Уэст «бредил» и его слова местами было сложно разобрать. Предполагается, что рэпер планирует выпустить ролик в преддверии выхода нового альбома «Vultures», релиз которого запланирован на 9 февраля.

29 декабря Уэст неожиданно извинился перед евреями на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Он заявил на иврите, что прощение евреев важно для него и он «готов искупить вину и способствовать единству».

Канье Уэст на протяжении последних лет регулярно позволял себе антисемитские высказывания. Он делал предположение, что евреи получают выгодные места в бизнесе, и одобрял действия Адольфа Гитлера.

Ранее сообщалось, что Уэст заменил зубы титановым протезом за $850 тысяч.