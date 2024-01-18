Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Канье Уэст планирует снова извиниться перед евреями

TMZ: рэпер Канье Уэст записал 40-минутное видео с извинениями за антисемитизм

close
100%
Imago/Hoo-me.com/MediaPunch/Global Look Press

Рэпер Канье Уэст записал 40-минутное видео, в котором извинился за антисемитизм. Об этом сообщили TMZ источники.

Несколько недель назад Уэст собрал команду операторов, чтобы снова попросить прощения у еврейского народа, так как предыдущий пост рэпера многие посчитали неискренним. Ходили также слухи, что свое извинение на иврите Уэст создал с использованием ChatGPT.

По словам инсайдеров, во время записи нового видео Уэст «бредил» и его слова местами было сложно разобрать. Предполагается, что рэпер планирует выпустить ролик в преддверии выхода нового альбома «Vultures», релиз которого запланирован на 9 февраля.

29 декабря Уэст неожиданно извинился перед евреями на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Он заявил на иврите, что прощение евреев важно для него и он «готов искупить вину и способствовать единству».

Канье Уэст на протяжении последних лет регулярно позволял себе антисемитские высказывания. Он делал предположение, что евреи получают выгодные места в бизнесе, и одобрял действия Адольфа Гитлера.

Ранее сообщалось, что Уэст заменил зубы титановым протезом за $850 тысяч.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами