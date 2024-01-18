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Николая Соболева* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Районный суд Петербурга оштрафовал блогера Соболева за отсутствие плашки иноагента

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SOBOLEV/YouTube

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал блогера Николая Соболева (признан в РФ иностранным агентом) за отсутствие плашки иностранного агента. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Соболева привлекли к ответственности за нарушение ч.4 ст.19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Блогер должен заплатить штраф в размере 35 тысяч рублей.

По данным пресс-службы, 29 мая 2023 года в 19:21 Соболев опубликовал пост в своем Telegram-канале без указания на то, что информация произведена, распространена и (или) направлена иностранным агентом и (или) касается деятельности иностранного агента, что привело к нарушению прав граждан на получение достоверной информации.

В феврале министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов Николая Соболева. Причиной этому стало то, что блогер позволял себе критику СВО, а также «выступал в поддержку недружественной страны».

В июле 2023 года Соболева проверяла ФНС. А в январе 2024-го блогер оказался в плане иноагентских проверок Минюста.

Ранее Людмила Поргина рассказала о финансовом положении после ухода из «Ленкома».

*  признан в РФ иностранным агентом
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