«Прости, Топалов»: Сергей Лазарев возбудился от внешнего вида Тодоренко на «Новогодней маске»

Певец Сергей Лазарев на шоу «Новогодняя маска» похвалил наряд Регины Тодоренко, которая предстала перед зрителями в блестящем боди.

«Ты мать двоих детей, ты жена моего друга, но ты такой секс, что я тебя хочу! Прости, Владик Топалов!» — воскликнул Лазарев.

Он восхитился номером артистки и посоветовал ей задуматься о профессии певицы. Лазарев выразил мнение, что на российской сцене не так много исполнительниц, которые находились бы в такой хорошей физической форме.

«Это абсолютно твоя ниша! Делай это, продолжай записывать песни!» — поддержал подругу Лазарев.

В начале декабря Сергей Лазарев во время съемок новогоднего шоу публично негативно высказался об актерской игре телеведущей Регины Тодоренко. Телеведущая попыталась оправдаться, но за нее заступился Филипп Киркоров. Музыкант процитировал своего бывшего концертного директора, напомнив, что «зависть — это мерзкое чувство». Киркоров считает, что подобное поведение совершенно не красит Лазарева. Сам музыкант предпочел оставить это замечание без ответа.

Ранее Никита Кологривый рассказал, чья актерская игра ему нравится.