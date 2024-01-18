Обматерившая журналиста Волочкова отказалась извиняться перед ним

Балерина Анастасия Волочкова отказалась извиняться перед журналистом, на которого выругалась матом. Об этом сообщает «Пятый канал».

Волочкова заявила, что никого не оскорбила.

«Себя представьте на моем месте. Я после отдыха, сутки перелета, в четыре утра проснуться по мальдивскому времени, разница во времени, усталость. Я выхожу в аэропорту, чтобы сесть в свой Maybach и приехать домой, и вижу вот эту братию. Вы бы как отреагировали?» — возмутилась балерина.

Волочкова уверена, что если сказала журналисту «дерзкое слово», то он дал на это повод. Танцовщица отметила, что ее не раз встречали другие журналисты, однако она себя так не вела.

«За что извиняться мне? Перед кем? Где этот человек? Кто? Что? Почему он в лицо мне не может сказать? Оскорбился? Мальчик какой! На обиженных воду возят. Пусть он извинится передо мной за то, что вообще вчера пришел меня встречать!» — заявила балерина.

16 января стало известно, что Волочкова на камеру нагрубила журналисту в аэропорту на вопрос о том, употребляла ли она алкоголь на борту самолета.

Ранее Волочкова пожаловалась на депрессию после Мальдив.