Возлюбленная Тимати ответила на критику Волочковой

Модель и блогерша Валентина Иванова заявила в беседе с Super, что не хочет «распыляться на глупого человека» после критики балерины Анастасии Волочковой.

По мнению Ивановой, Волочкова могла заняться чем-то «более полезным» в своем возрасте, чем критиковать других. Модель предложила танцовщице учить детей или помогать девушкам обрести красивую осанку.

«А не позориться на всю страну, при этом пытаясь обвинить других в своих проступках. Не будем обращать внимание на глупых людей», — отметила блогерша.

17 января Анастасия Волочкова заявила, что ничего плохого на скандальном видео с Никитой Джигурдой не делала. В качестве примера того, что уже нельзя показывать, она продемонстрировала фото Валентины Ивановой и назвала ее «ноунеймом».

14 января в сети появилось видео, на котором Волочкова танцует вместе с Джигурдой под песню Успенской «Гитара». В танце актер встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, а после взял Волочкову за грудь.

После этого Волочкова заявила, что Джигурда заранее подготовил эту провокацию и она больше никогда не сможет «назвать его другом».

Ранее Волочкова раскрыла, чем займется в случае запрета концертов после скандала.