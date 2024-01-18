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Айза осудила Славу и Волочкову за пропаганду алкоголя

Блогерша Айза-Лилуна Ай обвинила Волочкову в пропаганде алкоголя

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Из личного архива Айзы

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай обвинила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) певицу Славу и балерину Анастасию Волочкову в пропаганде алкоголя.

«Вот я оскорбляюсь, ей Богу, глядя на Волочкову, Славу и кто у нас «вечно молодой, вечно пьяный», — возмутилась блогерша.

Айзе не нравится, что контент с артистками, в котором фигурирует спиртное, появляется в социальных сетях, где это могут посмотреть ее дети. Она заявила, что миллионы людей в России страдают от алкоголизма и наркомании. И если, по ее словам, второе порицается, то к первому относятся спокойно.

«Наркоманов порицают, унижают, гнобят, а бухать ок! Из-за таких «артистов», которые показывают своим поведением и тем, что их все по головке гладят!» — заявила бизнесвумен.

Айза упомянула скандальное видео с Волочковой и Никитой Джигурдой. По ее словам, недавний скандал балерина воспринимает как звездность и пик популярности. Однако на деле, как считает блогерша, все «ржут и угорают» над танцовщицей. Айза уверена, что Волочкова деградирует как личность.

«Делая ей просмотры, обсуждая ее, она не начнет путь к выздоровлению!» — отметила блогерша.

Поклонники Айзы уточнили, что недавнее скандальное видео было слито без разрешения Волочковой. Однако, как считает блогерша, это не меняет сути. Айза заявила, что в сети есть много роликов и видеоинтервью, в которых балерина находится в нетрезвом состоянии.

Ранее Волочкова рассказала о реакции матери на скандальное видео.

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