Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Звезда «Слова пацана» рассказал о предложениях, которые поступают ему от поклонниц

Актер Копейкин признался, что после «Слова пацана» ему часто пишут поклонницы

close
100%
START/Тумач Продакшн

Актер Вячеслав Копейкин, который сыграл Валеру Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», признался, что после выхода картины ему часто пишут поклонницы. Об этом он рассказал в беседе с kp.ru.

«Мне часто пишут поклонницы в соцсетях — замуж зовут и жениться — да куда только не зовут, на самом деле. Мог бы я встречаться с поклонницей? Не знаю, не думал об этом. И я не разделяю на категории. А девушки у меня сейчас нет», — сообщил Копейкин.

Актер уточнил, что ему нравятся светловолосые девушки. Однако для него важнее всего душа, добавил он.

Копейкин также отметил, что не всегда считает себя красивым. По его словам, как и у остальных, у него бывают «загоны» относительно своей внешности.

«Но со стороны наблюдателя я понимаю, что не лишен приятной внешности», — рассказал артист.

В конце декабря Вячеслав Копейкин намекнул в своем Telegram-канале, что проект не получит второй сезон, словами «ничто не вечно под луной» и «все хорошее имеет свой конец». Он подчеркнул, что проект дал ему очень много полезных для профессии знаний. По словам артиста, этот период стал крайне значимой частью его жизни.

Ранее режиссер Жора Крыжовников рассказал о персонаже Вячеслава Копейкина в «Слове пацана».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами