Звезда «Слова пацана» рассказал о предложениях, которые поступают ему от поклонниц

Актер Вячеслав Копейкин, который сыграл Валеру Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», признался, что после выхода картины ему часто пишут поклонницы. Об этом он рассказал в беседе с kp.ru.

«Мне часто пишут поклонницы в соцсетях — замуж зовут и жениться — да куда только не зовут, на самом деле. Мог бы я встречаться с поклонницей? Не знаю, не думал об этом. И я не разделяю на категории. А девушки у меня сейчас нет», — сообщил Копейкин.

Актер уточнил, что ему нравятся светловолосые девушки. Однако для него важнее всего душа, добавил он.

Копейкин также отметил, что не всегда считает себя красивым. По его словам, как и у остальных, у него бывают «загоны» относительно своей внешности.

«Но со стороны наблюдателя я понимаю, что не лишен приятной внешности», — рассказал артист.

В конце декабря Вячеслав Копейкин намекнул в своем Telegram-канале, что проект не получит второй сезон, словами «ничто не вечно под луной» и «все хорошее имеет свой конец». Он подчеркнул, что проект дал ему очень много полезных для профессии знаний. По словам артиста, этот период стал крайне значимой частью его жизни.

Ранее режиссер Жора Крыжовников рассказал о персонаже Вячеслава Копейкина в «Слове пацана».