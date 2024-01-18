Мать Doja Cat подала в суд на сына, чтобы защитить дочь

Художница Дебора Элизабет Сойер подала заявление в суд на своего сына Рамана Далитандо Дламини, который, как утверждается в документе, выбил своей сестре, рэперше Doja Cat, зубы. Об этом сообщает Page Six.

Сойер хочет, чтобы суд выдал документ, ограничивающий приближение Дламини к Doja Cat, и самой матери. Женщина заявляет, что брат исполнительницы нанес девушке ряд порезов и синяков, а также высказывался в оскорбительной и унизительной манере. Помимо этого, по словам матери, Дламини украл и повредил некоторые вещи певицы.

Женщина утверждает, что с тех пор Doja Cat чувствует себя травмированной, ей небезопасно. Она подчеркивает, что ее сын неоднократно применял к сестре физическое насилие и угрожал. Их последняя встреча произошла в начале января, отмечается в иске. В нем также сказано, что Сойер уже получала ордера на свое имя из-за сына, однако срок их действия истек.

В суде предоставили Сойер защиту от Дламини, однако судья отказался выдавать ордер для Doja Cat, отметив, что ей нужно подавать собственное прошение. Сама певица никак не комментирует скандал с братом.

Ранее сообщалось, что рэпер Канье Уэст удалил все зубы и заменил их титановым протезом.