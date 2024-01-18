Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мать Doja Cat подала в суд на сына, чтобы защитить дочь

Page Six: рэперше Doja Cat брат выбил зубы

close
100%
dojacat/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Художница Дебора Элизабет Сойер подала заявление в суд на своего сына Рамана Далитандо Дламини, который, как утверждается в документе, выбил своей сестре, рэперше Doja Cat, зубы. Об этом сообщает Page Six.

Сойер хочет, чтобы суд выдал документ, ограничивающий приближение Дламини к Doja Cat, и самой матери. Женщина заявляет, что брат исполнительницы нанес девушке ряд порезов и синяков, а также высказывался в оскорбительной и унизительной манере. Помимо этого, по словам матери, Дламини украл и повредил некоторые вещи певицы.

Женщина утверждает, что с тех пор Doja Cat чувствует себя травмированной, ей небезопасно. Она подчеркивает, что ее сын неоднократно применял к сестре физическое насилие и угрожал. Их последняя встреча произошла в начале января, отмечается в иске. В нем также сказано, что Сойер уже получала ордера на свое имя из-за сына, однако срок их действия истек.

В суде предоставили Сойер защиту от Дламини, однако судья отказался выдавать ордер для Doja Cat, отметив, что ей нужно подавать собственное прошение. Сама певица никак не комментирует скандал с братом.

Ранее сообщалось, что рэпер Канье Уэст удалил все зубы и заменил их титановым протезом.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами