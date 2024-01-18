Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывший режиссер франшизы «Крик» Кристофер Лэндон начал снимать собственный хоррор

Экс-режиссер «Крика VII» Кристофер Лэндон начал снимать свой собственный хоррор

close
100%
Divide/Conquer

Режиссер Кристофер Лэндон начал подготовку к съемкам собственного хоррора, после того, как он покинул франшизу «Крик» в конце прошлого года. Режиссер, известный по фильмам «У нас привидение!» и «Дичь», ведет переговоры о съемках картины «Большое зло», пишет The Hollywood Reporter.

Сценарий основан на рассказе Чендлера Бейкера. История рассказывает о семье, которая должна пережить ночь в отдаленном фермерском доме, когда на них охотятся оборотни. Рассказ «Большое зло» появился в сборнике ужасов Creature Feature.

Продюсерами фильма выступили Тодд Либерман и компания Hidden Pictures.

Этот проект станет первой работой Лэндона после его ухода из франшизы «Крик». После его ухода из проекта ушли еще два артиста. Продюсеры осенью уволили Мелиссу Барреру из-за сообщений в социальных сетях, которые она сделала на фоне конфликта между Израилем и ХАМАС, а Дженна Ортега ушла в начале года.

«Это была работа мечты, которая превратилась в кошмар. И мое сердце разрывалось из-за всех участников», — написал Лэндон на соцсети X в прошлом месяце, объявляя о своем уходе.

Ранее был составлен рейтинг лучших хорроров 2023 года.

Ранее актриса Юлия Снигирь рассказала, как про нее шутит ее муж Евгений Цыганов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами