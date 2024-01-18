Бывший режиссер франшизы «Крик» Кристофер Лэндон начал снимать собственный хоррор

Режиссер Кристофер Лэндон начал подготовку к съемкам собственного хоррора, после того, как он покинул франшизу «Крик» в конце прошлого года. Режиссер, известный по фильмам «У нас привидение!» и «Дичь», ведет переговоры о съемках картины «Большое зло», пишет The Hollywood Reporter.

Сценарий основан на рассказе Чендлера Бейкера. История рассказывает о семье, которая должна пережить ночь в отдаленном фермерском доме, когда на них охотятся оборотни. Рассказ «Большое зло» появился в сборнике ужасов Creature Feature.

Продюсерами фильма выступили Тодд Либерман и компания Hidden Pictures.

Этот проект станет первой работой Лэндона после его ухода из франшизы «Крик». После его ухода из проекта ушли еще два артиста. Продюсеры осенью уволили Мелиссу Барреру из-за сообщений в социальных сетях, которые она сделала на фоне конфликта между Израилем и ХАМАС, а Дженна Ортега ушла в начале года.

«Это была работа мечты, которая превратилась в кошмар. И мое сердце разрывалось из-за всех участников», — написал Лэндон на соцсети X в прошлом месяце, объявляя о своем уходе.

Ранее был составлен рейтинг лучших хорроров 2023 года.

Ранее актриса Юлия Снигирь рассказала, как про нее шутит ее муж Евгений Цыганов.