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Скончался актер, сыгравший Сталина в фильме «Зоя»

Умер заслуженный артист России Александр Вонтов

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Театр им. В. Ф. Комиссаржевской/VK

Заслуженный артист России Александр Вонтов умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщили представители театра имени В.Ф. Комиссаржевской во «Вконтакте».

Причина смерти неизвестна. Вонтов служил в театре с 1977 года. Там он сыграл более 80 ролей. Труппа театра выразила искренние соболезнования родным и близким актера. О дате и месте прощания будет объявлено отдельно.

«Чувство ответственности и преданность делу, которому он служил всю жизнь, никогда не покидали Александра Борисовича. В театре своего учителя он стал незаменим. Яркий, строгий, остроумный Александр Борисович навсегда останется в наших сердцах. Известие о его уходе — тяжелейший удар для нас», — заявили представители театра.

Вонтов наиболее известен по роли Иосифа Сталина в картинах «Чапай с нами», «Зоя», «Все началось в Харбине» и «Алмазы Сталина». В 2012 году он удостоился звания заслуженного артиста России.

В фильмографии Вонтова более около 76 ролей. Он снялся в картинах «Бандитский Петербург 2: Адвокат», «Мажор», «Последнее путешествие Синдбада», «Великая», «Салют-7».

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