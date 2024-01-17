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Волочкова раскрыла, чем займется в случае запрета концертов после скандала

Балерина Волочкова заявила, что продолжит танцевать в случае запрета концертов

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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова заявила на пресс-конференции в Москве, что продолжит танцевать даже в случае отмены концертов из-за скандального видео. Об этом сообщает NEWS.ru.

Волочкова заявила, что будет выступать на всех площадках, где ее будут готовы принять.

«Когда меня спрашивают, кем бы я стала, если бы не стала балериной, я отвечаю, что я бы стала балериной. Танцевать я буду, буду радовать вас. Так что не дождетесь», — отметила артистка.

Волочкова добавила, что у нее в доме есть комната 80 кв. м, где она также может ставить свои выступления. Она вспомнила, как во время пандемии сделала там спектакль-миниатюру «Балерина в зазеркалье цирка». Постановка транслировалась в прямом эфире в социальных сетях.

14 января в сети появилось видео, на котором Волочкова танцует вместе с Джигурдой под песню Успенской «Гитара». В танце актер встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, а после взял Волочкову за грудь.

После этого Волочкова заявила, что Джигурда заранее подготовил эту провокацию, и она больше никогда не сможет «назвать его другом».

Ранее вернувшаяся с Мальдив Волочкова выругалась матом в аэропорту.

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