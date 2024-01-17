Оксана Самойлова рассказала о своем психическом расстройстве

Модель и блогерша Оксана Самойлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ходит к психиатру.

Самойлова рассказала, что находится в терапии с августа 2023 года. Она обратилась к специалисту из-за легкого психического расстройства. По словам звезды, ее невроз «перешел границы дозволенного». Она отметила, что ей было сложно жить с таким психическим здоровьем. Она уточнила, что посещала именно психиатра, а не психотерапевта. Модели назначали медикаментозное лечение и сеансы у психологов.

«Примерно через три месяца мне стало лучше. Я начала чувствовать себя собой. Это очень долгая работа. Сейчас я в полном порядке, мы перешли на другой уровень, на другие проблемы, на другие травмы», — поделилась блогерша.

Самойлова замужем за рэпером Джиганом с 2012 года. Модель и артист воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю.

В августе Самойлова назвала свой брак с музыкальным неидеальным. Блогерша отметила, что она и супруг стремятся к гармонии в их союзе. Она уточнила, что находится в отношениях с Джиганом с 22 лет. За это время звезды «росли и взрослели» вместе. На данный момент модели 35 лет.

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