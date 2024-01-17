В Улан-Удэ потребовали отменить концерты Орбакайте

Бурятская общественная организация ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов потребовала у министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой отменить гастроли певицы Кристины Орбакайте в республике. Об этом сообщает издание «Абзац».

Причиной для отмены концертов общественная организация назвала то, что Орбакайте якобы финансировала ВСУ.

«Наши ребята в зоне СВО героически сражаются с нацистами, а жители Бурятии будут ублажать приходит перевертышей и финансировать нацистский режим?! Не будет этого! Закрыть дорогу в Бурятию коллаборационистам и таким «деятелям» культуры!» — заявили общественники.

Руководитель организации «Боевое братство» Жамбал-Жамсо Жанаев заявил, что население Бурятии очень патриотично, поэтому они негативно относятся к артистам, которые выступают против России.

В декабре 2023 года Telegram-канал Mash сообщил, что Орбакайте уедет в США после новогодних корпоративов.

Отъезд в Америку, по словам источника, должен состояться как минимум до конца февраля и позиционируется как отпуск. После артистка вновь вернется в Россию. Также канал уточнил, что ценник на корпоративы в России Орбакайте снизила на 500 тысяч рублей.

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