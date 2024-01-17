Даву заподозрили в воссоединении с Мари Краймбрери

Издание Super.ru считает, что практически не остается сомнений в воссоединении блогера Давы (настоящее имя — Давид Манукян) с певицей Мари Краймбрери.

Сейчас звезды находятся на отдыхе на Маврикии, откуда публикуют похожий контент. На одном из снимков Давы журналисты заметили девушку с тем же маникюром, что у артистки. Кроме того, экс-возлюбленные засветили в соцсетях одну и ту же виллу.

Весной 2022 года появились слухи о романе Мари Краймбрери с блогером Давой, который в конце апреля подтвердил, что у него появилась новая девушка. Однако блогер отказывался называть имя возлюбленной. Затем Super.ru заснял Манукяна на свидании с певицей. При этом Краймбрери несколько раз опровергала информацию о возможных отношениях. Super.ru заявляет, что в июне того же года пара рассталась.

С 2019 по 2021 год Дава встречался с Ольгой Бузовой. Их расставание не обошлось без скандала: телеведущая обвинила экс-бойфренда в абьюзе и намекнула на то, что он поднял на нее руку.

Ранее сообщалось, что Дава попал в ураган на Маврикии.