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Даву заподозрили в воссоединении с Мари Краймбрери

Super.ru: бывший Бузовой Дава отдыхает на Маврикии вместе с Мари Краймбрери

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Россия-1

Издание Super.ru считает, что практически не остается сомнений в воссоединении блогера Давы (настоящее имя — Давид Манукян) с певицей Мари Краймбрери.

Сейчас звезды находятся на отдыхе на Маврикии, откуда публикуют похожий контент. На одном из снимков Давы журналисты заметили девушку с тем же маникюром, что у артистки. Кроме того, экс-возлюбленные засветили в соцсетях одну и ту же виллу.

Весной 2022 года появились слухи о романе Мари Краймбрери с блогером Давой, который в конце апреля подтвердил, что у него появилась новая девушка. Однако блогер отказывался называть имя возлюбленной. Затем Super.ru заснял Манукяна на свидании с певицей. При этом Краймбрери несколько раз опровергала информацию о возможных отношениях. Super.ru заявляет, что в июне того же года пара рассталась.

С 2019 по 2021 год Дава встречался с Ольгой Бузовой. Их расставание не обошлось без скандала: телеведущая обвинила экс-бойфренда в абьюзе и намекнула на то, что он поднял на нее руку.

Ранее сообщалось, что Дава попал в ураган на Маврикии.

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