Москвич пожаловался в полицию на детский сериал «Скибиди Туалет»

Полиция проверит популярный YouTube-сериал «Скибиди Туалет» на фоне жалобы москвича. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Жалоба на проект поступила в ОМВД по Ярославскому району Москвы 11 января. Мужчина увидел, как ребенок смотрит подобного рода контент, и посчитал, что шоу плохо влияет на ребенка. Он попросил правоохранительные органы проверить создателей «Скибиди Туалета», а также заблокировать мультики.

Ролики со скибиди-туалетами изначально завирусились в Shorts и TikTok. Вырезки взяты из сериала, загруженного на YouTube в формате Shorts, все вышедшие серии которого набирают десятки миллионов просмотров. Скибиди-туалетами называют унитазы с торчащими головами разных людей.

В одном из эпизодов туалеты начинают давить прохожих на улицах, где люди по размеру всегда в несколько раз меньше унитазов, а затем и вовсе принимаются обращать прохожих в себе подобных. В других сериях между туалетами и людьми начинается война. Они прилетают с неба под руководством босса, а люди сбивают их танками, вертолетами и другой бронетехникой.

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