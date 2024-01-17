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Ксения Бородина рассказала, общаются ли ее дочери со своими отцами

Телеведущая Бородина заявила, что иногда настаивает на общении дочерей с отцами

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borodylia/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Телеведущая и блогер Ксения Бородина в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призналась, что не препятствует общению дочерей со своими отцами.

«Я своим детям никогда не запрещала общаться с их отцами. Наоборот даже где-то настаиваю на этом. Хотя и не должна. Это решение должно быть решением мужчин, но дети растут. Им нужны внимание и забота. И если они отсутствуют со стороны родителя, дети сами в состоянии делать выводы. Это нелегко, но так и есть», — пожаловалась Бородина.

При этом она подчеркнула, что содержит дочерей самостоятельно за исключением положенных по закону алиментов от одного из отцов.

Бородина развелась со вторым мужем Курбаном Омаровым в 2021 году. В браке с ним родилась младшая дочь телеведущей Теона. У знаменитости также есть 14-летняя дочь от бизнесмена Юрия Будагова. Звезда подчеркивала, что бывший муж не помогает ей финансово и видится с Марусей несколько раз в год. Она не предъявляет никаких претензий экс-супругу, считая, что предприниматель сам в будущем пожалеет об этом.

Ранее Ксения Бородина заявила, что запрещает экс-мужу знакомить их дочь с новой невестой.

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