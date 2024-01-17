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Стало известно о судьбе шоу Рогова после назначения ведущим «Модного приговора»

Стилист Рогов продолжит шоу на СТС после назначения ведущим «Модного приговора»

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AGENT GIRL/VK

Стилист Александр Рогов продолжит вести свое шоу на СТС после назначения на должность ведущего «Модного приговора». Об этом NEWS.ru рассказали представители телеканала.

«На СТС продолжат выходить мейковер-шоу Александра Рогова, который выступает не только ведущим, но и креативным продюсером нескольких проектов канала. В данный момент Александр снимает новый сезон шоу «Рогов в городе», в котором путешествует по разным городам России и оказывает модную помощь местным героиням. Его премьера состоится уже в феврале», — уточнили на СТС.

Александр Рогов победил в голосовании на пост ведущего, набрав 45% голосов. На втором месте оказался актер Игорь Верник (18%), на третьем — стилист Даниил Грачев (16%).

Экс-ведущий шоу, историк моды Александр Васильев в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что у Рогова есть нужные для ведущего программы «Модный приговор» профессионализм и обаяние. По его словам, ради новой работы Рогову придется отказаться от своей программы на СТС, однако он надеется, что Первый канал «соблазнит» стилиста гонораром.

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