Стало известно о судьбе шоу Рогова после назначения ведущим «Модного приговора»

Стилист Александр Рогов продолжит вести свое шоу на СТС после назначения на должность ведущего «Модного приговора». Об этом NEWS.ru рассказали представители телеканала.

«На СТС продолжат выходить мейковер-шоу Александра Рогова, который выступает не только ведущим, но и креативным продюсером нескольких проектов канала. В данный момент Александр снимает новый сезон шоу «Рогов в городе», в котором путешествует по разным городам России и оказывает модную помощь местным героиням. Его премьера состоится уже в феврале», — уточнили на СТС.

Александр Рогов победил в голосовании на пост ведущего, набрав 45% голосов. На втором месте оказался актер Игорь Верник (18%), на третьем — стилист Даниил Грачев (16%).

Экс-ведущий шоу, историк моды Александр Васильев в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что у Рогова есть нужные для ведущего программы «Модный приговор» профессионализм и обаяние. По его словам, ради новой работы Рогову придется отказаться от своей программы на СТС, однако он надеется, что Первый канал «соблазнит» стилиста гонораром.

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